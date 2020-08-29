تعمل حاليا وحدات الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن على إخماد 65 حريق غابة، أدغال وأحراش.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أن الولايات المعنية هي: تيزي وزو 13 حريقا، الطارف 12 حريقا، بجاية 06 حرائق، بومرداس 06 حرائق، تيبازة 06 حرائق، جيجل 05 حرائق، الشلف 04 حرائق، برج بوعريريج حريقين، قالمة حريقين، وحريق واحد في كل من ميلة، عنابة، المدية، سوق أهراس، باتنة، سطيف، سكيكدة والجزائر العاصمة.

وأكد نفس البيان أن حصيلة اليوم تعتبر الأعلى من حيث عدد الحرائق في نفس الوقت منذ بداية موسم الصيف.