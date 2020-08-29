ستشهد ثماني بلديات بولاية باتنة بتعداد يقدر بحوالي 300 ألف نسمة يوم غد الأحد تذبذبا في توزيع الماء الشروب، حسب ما أكده اليوم السبت المكلف بالإعلام بمؤسسة الجزائرية للمياه (وحدة باتنة) عبد الكريم زعيم.

وأوضح المصدر أن هذا التذبذب يعود إلى برمجة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لقطع التيار الكهربائي على سد كدية المدور ببلدية تيمقاد بغرض القيام بأشغال، مما سيؤدي إلى توقف كل محطات الضخ التابعة لوحدة الإنتاج بالسد.

وسيمس التذبذب في هذه المادة الحيوية كل البلديات الممونة بالماء، انطلاقا من هذه المنشأة المائية وهي باتنة وتازولت وإيشمول وآريس وعين التوتة وبريكة والشمرة وعين ياقوت، وفق ما ذكره ذات المصدر .

وأمام هذا الطارئ، تم إشعار المواطنين بهذا التذبذب لكي يتخذوا الإجراءات اللازمة، لاسيما وأن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى سد كدية المدور، حسب مصالح مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، سيمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء .

وتقدر كمية المياه المنتجة بهذا السد والمحولة إلى مختلف مناطق ولاية باتنة عبر الأروقة الثلاثة بـ70 ألف متر مكعب يوميا، فيما يصل إجمالي الكمية المنتجة على مستوى مختلف المناقب إلى 90 ألف متر مكعب يوميا، حسب زعيم الذي أضاف أن ولاية باتنة تشهد حاليا "الذروة" في إنتاج الماء الشروب بـ160 ألف متر مكعب يوميا.