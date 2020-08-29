بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 43782 حالة، منها 379 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم السبت.

ولم تسجل 20 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 13 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية البليدة أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ49 إصابة تليها جيجل بـ45 إصابة ثم تيزي وزو بـ38 إصابة وسكيكدة بـ 37 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4633 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3475 حالة ثم البليدة بـ3336 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4633 (+33)

وهران: 3475 (+14)

البليدة: 3336 (+49)

سطيف: 2936 (+0)

قسنطينة: 1489 (+23)

بجاية: 1462 (+2)

باتنة: 1457 (+0)

ورقلة: 1222 (+0)

تيبازة: 1216 (+7)

بسكرة: 1212 (+2)

عنابة: 1176 (+29)

المسيلة: 1167 (+0)

الجلفة: 1111 (+1)

البويرة: 1064 (+15)

الوادي: 1056 (+0)

تلمسان: 1047 (+15)

تيارت: 910 (+10)

بومرداس: 784 (+15)

تيزي وزو: 750 (+38)

عين الدفلى: 723 (+0)

تبسة: 720 (+14)

المدية: 716 (+3)

جيجل: 682 (+45)

مستغانم: 679 (+2)

الأغواط: 669 (+1)

عين تموشنت: 636 (+2)

أم البواقي: 627 (+5)

أدرار: 624 (+0)

خنشلة: 573 (+0)

سكيكدة: 526 (+37)

قالمة: 465 (+4)

غرداية: 429 (+0)

برج بوعريريج: 416 (+0)

سيدي بلعباس: 398 (+0)

تيسمسيلت: 386 (+1)

ميلة: 363 (+9)

بشار: 347 (+0)

معـسكر: 325 (+0)

سوق أهراس: 314 (+1)

نعامة: 254 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

تندوف: 197 (+0)

تمنراست: 195 (+0)

الشلف: 194 (+0)

غليزان: 193 (+1)

إليزي: 124 (+0)

سعيدة: 65 (+1)