انتقد الناطق الرسمي لنادي شبيبة القبائل ميلود عيبود خلال ندوة صحفية نشطها، زوال اليوم السبت بمكتب النادي، طريقة تسير أعضاء المكتب الفيدرالي لشؤون كرة القدم الجزائرية التي وصفها "بالتقريبية"، إضافة إلى التأخر في تحديد مصير منافسة كأس الجمهورية.

وقال ميلود عيبود "الوضعية الحالية التي تعيشها النوادي المحترفة هي نتيجة تسيير تقريبي لكرة القدم الجزائرية سيقودنا إلى نفق مظلم سندفع ثمنه غاليا سواء تعلق الأمر بالمشاكل التي ستظهر لاحقا أو في ما يخص نتائج الأندية الجزائرية المشاركة في الكؤوس الإفريقية بسبب تأخر انطلاقة التحضيرات مقارنة بالأندية الإفريقية المشاركة في المنافستين.

وأضاف عيبود "لا نفهم كيف عجز أعضاء المكتب الفيدرالي على اتخاذ قرار إلغاء منافسة كأس الجمهورية وخولوا الأمر للسلطات العليا للبلاد في حين أنهم اتخذوا قرار توقيف البطولة وترسيم شباب بلوزداد بطلا".

وحسب المصدر نفسه فإن مسيري الشبيبة في انتظار قرار المكتب الفيدرالي حول مشاركة النادي في المنافسة الإفريقية سواء كانت كأس الكاف باعتبار الفريق احتل المركز الرابع في البطولة أو رابطة أبطال إفريقيا في حالة ما فصلت اللجنة المختصة بـ"الفاف" في المسائل العالقة للموسم المنصرم فيما يتعلق بلقاء مولودية الجزائر أمام إتحاد الجزائر ولقاء وفاق سطيف أمام اتحاد بسكرة.

أما في ما يخص التربص الذي كان مسطرا أن يشرع فيه ابتداء من اليوم فلقد تأجل إلى بعد الغد الإثنين أو يوم الثلاثاء، وذلك بعد إنهاء الفحوصات الطبية التي يجريها الطاقم الطبي على كافة اللاعبين والإجراءات الوقائية من وباء كوفيد-19 منذ يوم أمس الجمعة.

وأكد عيبود في هذا السياق أن كل الظروف مهيئة لإنجاح التربص سواء تعلق الأمر بالمرافق الرياضية المتواجدة بمدينة أقبو حيث سيجري التربص أو الجانب اللوجيستيكي، ففندق اتلنتيس يتوفر على كل ظروف الإقامة الجميلة –حسبه-.

من جهة أخرى في ما يخص فسخ عقد اللاعب فراحي، قال الناطق الرسمي للشبيبة " قرار فسخ عقد هذا اللاعب الذي لا نشك في قدراته الفنية تعود لمسالة انضباطية حيث وصل متأخرا لإجراء الفحوصات الطبية واشترط من إدارة النادي منحه أجرة ثلاثة أشهر رافضا تسبيق أجرة شهرين، إدارة النادي لا تقبل المساومة من قبل أي لاعب خاصة إذا كان مستقدما حديثا".