عقد حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، أشغال الدورة العادية للجنة المركزية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، برئاسة الأمين العام أبو الفضل بعجي، أين تم الإعلان عن قائمة أعضاء المكتب السياسي.

وجاءت القائمة المكونة من 18 عضوا على النحو التالي: الحاج مصطفى أماد، البروفيسور اليمين فريدة، الدكتور خنافو أحمد، السعيد بوحجة، البروفيسور عبد الكريم قريشي، محمد عليوي، نعيمة بوسيف، البروفيسور مسعود شيهوب، رشيد عساس، سيد أحمد تيمامري، محمد سي فوضيل، محمد ناصر فراح، جمال ماضي، محمد صباحي، محمود خذري، أحمد بناي، ناصر بطيش، فرحات أرغيب.