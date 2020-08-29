تتواصل عملية التدخل من طرف أعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي شب بعد ظهر اليوم السبت بغابة "سيليست" بوزريعة بالجزائر العاصمة ،حسبما علم لدى المكلف بالإعلام للحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم خالد بن خلف الله في تصريح لواج أن "عملية إطفاء الحريق الذي شب بغابة "سيليست" ببوزريعة بالجزائر العاصمة في حدود الساعة 14 سا و 21 د ما تزال متواصلة لحد الآن".

وأضاف ذات المصدر أنه تم تسخير 25 شاحنة إطفاء و كذا مروحية إطفاء وذلك لمحاصرة النيران التي اندلعت عبر عدة بؤر من هذه الغابة.

وأشار إلى ان عملية الاخماد ما تزال متواصلة من طرف وحدات الحماية المدنية و لم يتسن بعد معرفة المساحة الإجمالية المتلفة جراء الحريق خاصة مع اتساع رقعته.