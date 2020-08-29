توج فريق فريق أرسنال بلقب درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي على حساب ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب " ويمبلي".

ويعد هذا اللقب هو الخامس عشر لأرسنال في تاريخه بمسابقة الدرع الخيرية، واللقب الثاني للمدرب ميكيل آرتيتا مع تتويجه بكأس الإتحاد الإنجليزي الموسم المنصرم.

واستطاع فريق آرسنال أن يسجل هدف التقدم عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 12 بعد كرة سريعة انتهت بتمريرة الى أوباميانغ الذي استلم وسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 73 سجل ليفربول هدف التعادل عن طريق البديل تاكومي مينامينو، بعد كرة مشتركة بين لاعبي الريدز لتصل الكرة إلى ميناميو الذي سددها في المرمى.

واحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء، حيث سجل لليفربول كلاً من صلاح وفابينيو ومينامينو وجونز وأهدر بريوستر، بينما سجل لأرسنال كلاً من نيلسون ونيلز وسواريس ولويز وأوباميانغ.