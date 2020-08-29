أكد رئيس نادي أولمبيك نيس جون بيير ريفير، اليوم السبت، تلقيه بعض العروض من أندية أوروبية دون الكشف عن هويتها، للاستفادة من خدمات المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، المرتبط مع الفريق "الآزوري" إلى غاية عام 2023.

وصرح مسؤول النادي الفرنسي لموقع أولمبيك نيس. نت: "نعم، تلقينا عروضا من أندية كبيرة خلال هذه الصائفة. كان هناك عرض من فريق فرنسي وآخر من فريق إسباني. بالطبع نحن نتمنى المحافظة عليه (عطال) لموسم إضافي على الأقل، لكن أنتم تعلمون صعوبة الإبقاء على مثل هؤلاء اللاعبين .. (يضحك)".

ويلعب يوسف عطال (24 عاما) مع نادي نيس الفرنسي منذ عامين، وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون يورو.

وغاب عطال، عن فريقه بمناسبة بداية البطولة الفرنسية "ليغ 1"، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى عظم القعدة.

للتذكير، أن نهاية موسم 2019-2020 كانت مبكرة للاعب السابق لنادي بارادو الجزائري، إثر إصابة على مستوى الركبة في شهر ديسمبر 2019، واضطر إلى الغياب عن الميادين لمدة 9 أشهر كاملة.