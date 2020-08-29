يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تتمة للاجتماع السابق، يعقد مجلس الوزراء، غدا الأحد 30 أوت، اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".

و"سيخصص هذا الاجتماع لدراسة ملف البيئة وإجراءات تنظيمية ذات العلاقة بقطاع المواد الصيدلانية ومكافحة جائحة كوفيد-19".

كما "سيدرس اجتماع مجلس الوزراء مشروعي أمريتين تخصان قطاع العدالة وملف آخر يتعلق بالتبادل التجاري مع الدول الإفريقية"، وفقا للمصدر ذاته.