عثر علماء الآثار بولاية دنيزلي غربي تركيا، على إبر عظمية وأحجار مستديرة لصنع الخيوط، يعتقد أنها استخدمت في أعمال الحياكة قبل 8 آلاف و600 عام.

وكشف عن هذه الإبر فريق بإشراف الأستاذة فوليا دادا أوغلو، المدرسة في قسم علم الآثار بجامعة إيجه التركية في ولاية إزمير غربي البلاد.

ويشارك في أعمال البحث التي بدأت عام 2015 في موقع "إكشي هويوك" بمنطقة تشال في دنيزلي، أكاديميون من عدة جامعات تركية، إضافة إلى مختصين من وزارة الثقافة والسياحة.

وفي تصريح للأناضول، قالت الأستاذة فوليا دادا أوغلو، إن أعمال الحفر في العام الحالي، كشفت عن أدوات من العصر الحجري الحديث.

وأضافت أن فريق الباحثين عثر على اكتشافات تتعلق بتاريخ النسيج الأول من العصر الحجري الحديث.

وأشارت إلى أن البقايا المعمارية بالموقع في حالة جيدة، ومن الممكن رؤية جميع المواد النموذجية لفترة العصر الحجري الحديث بالموقع.

وقالت: "من أبرز ما عثرنا عليه بالموقع هو العديد من الإبر العظمية التي نعتقد أنها تعود إلى 8 آلاف 600 عام، وحجارة منحوتة مستديرة لصنع الخيوط".

ولفتت إلى أن الفريق عثر على هياكل عظمية بشرية سليمة بالموقع، وأن الخبراء يواصلون أعمالهم حولها.