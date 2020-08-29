يستعد مسئولي فريق برشلونة الإسباني، لإرسال فاكس رسمي إلى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، رداً على قرار الأخير بعدم الحضور غداً، الأحد، لإجراء فحوصات فيروس كورونا بالمدينة الرياضية، قبل بدء التدريبات الجماعية للبلوجرانا.



وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد أخبر ناديه برشلونة، بعدم حضوره غدا الأحد، من أجل الخضوع للإختبارات الطبية الروتينية، وكشف فيروس كورونا، قبل بدء التدريبات الجماعية بعد غداً،الأثنين، في إطار الإستعدادات للموسم الجديد.



ووفقاً لما نشره برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، إن برشلونة يستعد لإرسال فاكس إلى ليونيل ميسي قائد البارسا اليوم، يُذكّره فيه بأن عقده مازال مستمرا داخل كامب نو، وأنه يجب عليه حضور اختبارات فيروس كورونا غدًا.



أضاف البرنامج، إن محامي ليونيل ميسي يؤكدوا على أن حضور النجم الأرجنتينى للتدريبات لإجراء إختبار كورونا غدًا، يعد إقرارا منه بأن عقده مازال مستمرا، على عكس ما يؤكده ليونيل بأنه يحق له الرحيل وفقًا لبند الخروج الحر.



وكان فريق برشلونة الإسباني قد إستدعى جميع لاعبي الفريق الأول، بمن فيهم ليونيل ميسي، غدًا الأحد، للحضور إلى المدينة الرياضية من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل بدء الموسم التحضيري.



جدير بالذكر أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة منذ أيام عبر فاكس رسمي، إنه يرغب في تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم، وهو ما إعترض عليه مسئولي البلوجرانا مؤكدين إن تفعيل هذا البند كان أخر موعد له 10 يونيو الماضى.



ويقع ليونيل ميسي فى دائرة إهتمام عدة أندية تسعى لضمه بعد قرار رحيله عن برشلونة، على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالى.