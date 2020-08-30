أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن أمطار رعدية تجتاح الولايات الساحلية الوسطى والشرقية، بالإضافة الى الولايات الجنوبية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن تساقط أمطار غزيرة، في كل من ولاية، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، وسكيكدة، بالإضافة الى الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، وعنابة، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا (21:00)، إلى منتصف نهار (12:00) يوم غد الاثنين.

وحسب هذه النشرية المصنفة في مستوى يقظة برتقالي تتراوح الكميات المرتقبة من الأمطار ما بين 15 و 25 مم.

وكما حذرت ذات المصالح، من استمرار تساقط أمطار رعدية في كل من الولايات، تمنراست ،أدرار، بشار، البيض والنعامة وذلك الى غاية منتصف الليل (00:00).