أكدت إذاعة إسبانية، أن اللاعب الأرجنتيني ميسي غير ملزم بالشرط الجزائي مع برشلونة، لأن هذا البند لا يسري على السنة الأخيرة من عقده مع الفريق الكاتالوني.

وأوردت إذاعة "كادينا سير" أن الشرط الجزائي القاضي بدفع 700 مليون يورو مقابل فسخ ميسي لعقده مع برشلونة لا يطبق في سنته الأخيرة أي في 2020. هذا الجدل القانوني بعدما أكد ميسي رغبته رسميا في الرحيل عن النادي الكاتالوني، عقب نتائج مخيبة للفريق، وسط جدل حول دفع الشرط الجزائي مقابل الرحيل.

وكان ميسي قد جدد عقده في سنة 2017 لأجل خوض ثلاثة مواسم جديدة، لكن الشرط الجزائي الذي جرى تحديده في العقد لا ينطبق على موسم 2020-2021.

وحاولت إدارة برشلونة أن تلوح بالشرط الجزائي حتى يبقى ميسي في صفوفها، لكن يبدو أن المحامين فطنوا إلى هذا الجانب، في حين لم ينتبه النادي الكاتالوني إلى هذا الأمر على الأرجح. في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يسعى إلى ضم لاعب برشلونة بعد مغادرته لبرشلونة الإسباني.