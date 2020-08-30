أكد مصدر في نادي برشلونة، أن "النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحضر اليوم الأحد، الفحص الطبي مع ناديه الإسباني قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وعرضت وكالة "رويترز" صور وصول اللاعبين للخضوع لفحص كورونا صباح اليوم، بينما لم يظهر ميسي الذي كان يتوقع وصوله إلى مركز تدريب برشلونة في العاشرة والربع صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلت أمس السبت، عن محامي النجم الأرجنتيني قوله إنه أبلغ "برشلونة في وقت سابق أن اللاعب لن يحضر يوم الأحد، لإجراء اختبارات فيروس "كورونا".

وأبلغ المهاجم الأرجنتيني، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، إدارة النادي بقراره الرحيل عن أروقة الكامب نو، في رسالة رسمية بعثها عن بعد، مما أثار موجة من الغضب في صفوف مشجعي الفريق.

واحتشد المئات من مشجعي الفريق الإسباني، الثلاثاء الماضي، حول ملعب الفريق مطالبين ببقاء الأرجنتيني ورحيل رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، ونددت الجماهير الغاضبة بسياسة رئيس النادي في التعامل مع نجم الفريق، مطالبينه بإجراء انتخابات مبكرة.

فيما نقلت صحيفة "أيه إس" الإسبانية، عن الإذاعة الكتالونية، تأكيدها، أن "ميسي غير ملزم بالشرط الجزائي مع برشلونة، لأن هذا البند لا يسري على السنة الأخيرة من عقده مع الفريق الكاتالوني".

وحسب الإذاعة، فالنجم الأرجنتيني ينهي الشرط الجزائي في عقده بنهاية موسم 2019-2020، والذي يسمح في نهايته للاعب بالرحيل مجانا، ولا يسري على الموسم الإضافي 2020-2021 الذي وقعه في 2017 ويتضمن البقاء موسما إضافيا، حال عدم تفعيل بند الخروج صيف 2020.