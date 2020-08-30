يخوض ثمانية دراجين للمنتخب الجزائري للأكابر "رجال" تربصا تحضيريا بالمركز الوطني للرياضات و الترفيه بتيكجدة "لبويرة" خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 سبتمبر حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للدراجات.

و يوضح نفس المصدر، أنه تم استدعاء الدراجين المعنيين للخضوع لاختبارات الفحص ضد وباء كورونا فيروس "بي سي ر" المقرر يوم 9 سبتمبر بمركز تجميع و تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية "الجزائر".

و كانت المديرية الفنية الوطنية قد وجهت الدعوة لثمانية دراجين و هم: نسيم سعيدي، حمزة منصوري، عبد الرحمن حمزة، يوسف رقيقي، أيمن مرج، عز الدين لعقاب، يسين حمزة و أيوب سهيري.

و كانت وزارة الشباب والرياضة قد سمحت يوم 9 يوليو الماضي للرياضيين الجزائريين "المتأهلين و القابلين للتأهل" للألعاب الأولمبية الصيفية باستئناف تحضيراتهم في ظل "الاحترام الكامل للإجراءات الوقائية".