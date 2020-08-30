انتشل أعوان الحماية المدنية تم اليوم الأحد جثة غريق هلك بمنطقة صخرية ممنوعة السباحة غرب شاطئ خروبة (بلدية مستغانم)، حسبما علم من المديرية الولائية لذات المصالح.

وأوضح المصدر أن فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية تمكنت في حدود منتصف نهار اليوم الأحد من العثور على جثة شاب هلك غرقا بالقرب من الحاجز الصخري غرب شاطئ خروبة (سيدي المجدوب).

وقد ظل الغريق الذي يبلغ من العمر 18 سنة مفقودا منذ أمس السبت وتعذر العثور عليه بسبب حالة هيجان البحر والرياح الغربية القوية, يضيف المصدر نفسه.

وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا" بمستغانم.

وسجلت مصالح الحماية المدنية بمستغانم منذ بداية موسم الاصطياف 10 حالات غرق بمناطق خطيرة وممنوعة السباحة من بينها 7 حالات خلال 48 ساعة الماضية، كما أشار إليه المصدر.