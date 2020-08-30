تسبب الحريق الذي شب امس السبت بغابة "سيلاست" ببوزريعة بأعالي الجزائر العاصمة في اتلاف 16 هكتار من المساحات الغابية، حسبما علم اليوم الأحد لدى مسؤول الاعلام بالحماية المدنية الولائية.

وأوضح خالد بن خلف الله في ان حجم الخسائر الناجمة عن الحريق الذي شب عشية امس على مستوى غابة سيلاست ببوزريعة بالجزائر العاصمة بلغ 16 هكتارا، مؤكدا ان الحصيلة سجلت بعد إخماد آخر بؤرة صبيحة اليوم الأحد.

و ذكر المصدر أن عملية المراقبة و المتابعة تمت بالتنسيق مع أعوان الغابات حيث استمرت على مستوى الغابة منذ ليلة أمس لتفادي اندلاع محتمل و تجدد بؤر الحريق الذي "تم التحكم فيه بصورة نهائية صبيحة اليوم'' ، حيث تم اتخاذ اجراءات الاحتياط و اليقظة اللازمة لمنع اتساع رقعة الحريق في مساحة أكبر.

و أضاف أنه تم تسخير للعملية 25 شاحنة إطفاء تابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية اضافة الى طائرة مروحية التي ساهمت في اخماد الحريق الذي "لم يخلف لحسن الحظ أية خسائر بشرية''.

من جهة اخرى فتحت الجهات الامنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات اندلاع هذا الحريق، وفق نفس المصدر .