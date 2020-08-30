أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الحمام إيداع شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 54 سنة ينحدر من بلدية أقبيل الحبس المؤقت حيث وجه لهمة تهمة الإحتيال، إنتحال شخصية، التهديد بالقتل عن طريق الهاتف.

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية امن ولاية تيزي وزو كان المشتبه فيه، الذي تم توقيفه من قبل أعوان أمن دائرة إفرحونن، يوهم المواطنين من مختلف نواحي الولاية على إنه عنصر من سلك أمني ذو صلاحيات واسعة قادر على مساعدتهم للحصول على سكنات إجتماعية و مناصب الشغل مقابل تقديم مبالغ مالية كقرض .