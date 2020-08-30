رفعت مصالح محافظة الغابات لولاية تيزي وزو أزيد من 15 دعوى قضائية ضد مشتبه فيهم بالوقوف وراء الحرائق التي شهدتها مختلف قرى ولاية تيزي وزو من بينها الحريق الذي شب بغابة حوزة بأعالي مدينة تيزي وزو نهاية الأسبوع .

هذا ما كشفه محمد سكندراوي المكلف بخلية الإتصال بمحافظة الغابات لولاية تيزي وزو "للخبر" في مكالمة هاتفية.

حسب محدثنا، يضاف للدعاوى القضائية هذه فإن مصالح محافطة الغابات لولاية تيزي وزو قد أعدت ما لا يقل عن 40 محضرا ستقدم للجهة المختصة للتحقيق في الأمر و الفصل فيها.

من بين الحرائق التي يبرز العامل الإجرامي فيها ما وقع لغابة حروزة الرئة التي يتنفس منها سكان عاصمة الولاية تيزي وزو التي إستهدفت لمرتين خلال أسبوعين أخرها الخميس المنصرم والتي تسببت في إتلاف 33 هكتار من ذات الغابة التي شرع في إنجاز غابة ترفيهية لتمكين سكان المنطقة الترويح عن النفس و قضاء وقت للراحة بها.

هذه الغابة كانت محل أطماع ما يسمى بمافيا العقار التي تسعى للإستحواذ عليها لتشييد فوقها فيلات و مشاريع سكنية.

بالنسبة للخسائر التي خلفتها الـ310 حريق التي شهدت مختلف قرى الولاية، منذ 1 جوان لغاية أول أمس السبت، قدرتها مصالح محافظة الغابات بتيزي وزو بـ5219 هكتار من الثروة الغابية التي اتلفت منها 470 هكتار نهاية الأسبوع المنصرم فقط .

كما سجلت ذات المصالح أيضا، إتلاف 492 هكتار من الأشجار المثمرة في مقدمتها التين و الزيتون يضاف إليها مئات من خلايا النحل و المواشي التي نفقت بسبب الحرائق التي ألحقت خسائر معتبرة لأصحابها يصعب تعويضها.