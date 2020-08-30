كورونا: توزيع عدد الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
30 أغسطس 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة  إلى 44146 حالة.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزائر: 4.676 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  43

وهران :  3.500 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  25

 البليدة: 3.406 

 حالة جديدة :  70

سطيف:  2.938  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 باتنة :  1.507 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  50

 بجاية : 1.501 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  39

قسنطينة: 1.492  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

تيبازة :  1.232 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

بسكرة 1.212 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

عنابة :  176 .1 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

المسيلة:  1.167 :حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

الجلفة :  1.114 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

البويرة : 1.067 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

الوادي :  1.065 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

تلمسان :    1.047حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

تيارت : 917  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  7

بومرداس : 808 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  24

تيزي وزو :778 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  28

عين الدفلى : 733 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

تبسة : 724  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

المدية : 718 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

جيجل : 687 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

مستغانم :680 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

الأغواط :669 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 أم البواقي :638  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

عين تموشنت :638  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 أدرار : 624 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

خنشلة :573 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

سكيكدة : 537 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

 قالمة : 465 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

غرداية : 429  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

سيدي بلعباس : 398  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

تيسمسيلت : 386 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

ميلة : 363  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

مـعـسـكـر : 326  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

سوق أهراس : 316 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

نعامة : 254 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

البيض :232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 الطارف : 207  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

تمنراست : 195  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

الشلف : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

غليزان : 194  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

إليزي :  124 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

سعيدة : 65  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

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