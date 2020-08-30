كورونا: توزيع عدد الإصابات على الولايات
تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 44146 حالة.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر: 4.676 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 43
وهران : 3.500 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 25
البليدة: 3.406
حالة جديدة : 70
سطيف: 2.938 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
باتنة : 1.507 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 50
بجاية : 1.501 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 39
قسنطينة: 1.492 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تيبازة : 1.232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بسكرة 1.212 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عنابة : 176 .1 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المسيلة: 1.167 :حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الجلفة : 1.114 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
البويرة : 1.067 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
الوادي : 1.065 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تلمسان : 1.047حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 917 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
بومرداس : 808 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 24
تيزي وزو :778 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 28
عين الدفلى : 733 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
تبسة : 724 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
المدية : 718 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
جيجل : 687 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
مستغانم :680 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
الأغواط :669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أم البواقي :638 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
عين تموشنت :638 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
أدرار : 624 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة :573 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 537 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
قالمة : 465 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية : 429 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سيدي بلعباس : 398 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 386 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 363 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 326 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سوق أهراس : 316 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
نعامة : 254 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض :232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 195 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 194 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 194 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 65 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0