تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 44146 حالة.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر: 4.676 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 43

وهران : 3.500 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 25

البليدة: 3.406

حالة جديدة : 70

سطيف: 2.938 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

باتنة : 1.507 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 50

بجاية : 1.501 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 39

قسنطينة: 1.492 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تيبازة : 1.232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بسكرة 1.212 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عنابة : 176 .1 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المسيلة: 1.167 :حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الجلفة : 1.114 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

البويرة : 1.067 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

الوادي : 1.065 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تلمسان : 1.047حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 917 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

بومرداس : 808 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 24

تيزي وزو :778 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 28

عين الدفلى : 733 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

تبسة : 724 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

المدية : 718 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

جيجل : 687 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

مستغانم :680 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

الأغواط :669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

أم البواقي :638 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

عين تموشنت :638 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

أدرار : 624 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة :573 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 537 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

قالمة : 465 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سيدي بلعباس : 398 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 386 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 363 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 326 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سوق أهراس : 316 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

نعامة : 254 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض :232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 195 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 65 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0