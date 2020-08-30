وضعت مديرية الصحة و السكان لولاية وهران وحدة جديدة للتحاليل "بي سي أر" تحت تصرف مؤسسات الصحة الجوارية المعنية بالتكفل بكوفيد-19، حسبما استفيد اليوم الأحد لدى هذه الهيئة.

وتم إشراك مؤسسات الصحة الجوارية (العيادات المتعددة الخدمات) منذ حوالي شهرين في التكفل بحالات كوفيد-19 لتخفيف الضغط عن المركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الدكتور بن عودة بن زرجب" والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران "أول نوفمبر 1954"، حسبما ذكره المكلف بالاتصال بمديرية الصحة والسكان الدكتور يوسف بوخاري .

وشهدت المراكز الجوارية التي سجلت ما يصل إلى 500 فحص كوفيد -19 يوميا في جويلية الماضي انخفاضا معتبرا في الأيام الأخيرة، حسبما أشار إليه ذات المسؤول، لافتا أن هذه الوحدة الجديدة لتحليل " بي سي أر "لن تعمل إلا في حالة حدوث ارتفاع للجائحة."

وتتواجد الوحدة الجديدة لتحليل "بي سيي أر" بالقرب من مخبر النظافة للولاية بحي "قمبيطا" وهي مجهزة بكل المعدات الضرورية للكشف الأشخاص الذين توجهوا إلى العيادات المتعددة الخدمات.

ويندرج هذا المكسب في إطار التعليمات الجديدة للوزارة الوصية الرامية إلى إشراك مؤسسات الصحة الجوارية للتكفل بحالات كوفيد-19، لاسيما فيما يخص الفحوصات، فيما تخصص المستشفيات الكبرى للاستشفاء و التكفل بالحالات المعقدة و الخطيرة، حسبما أشير إليه.