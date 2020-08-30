تمكنت مصالح الشرطة بولاية تلمسان مؤخرا من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 3 أشخاص، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وجاءت العملية التي قام بها عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر معلومات مفادها قيام مجموعة مكونة من 5 أشخاص بالتأهب لتنظيم رحلة للهجرة سرية باستعمال قارب، استنادا لذات المصدر.

وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص من هذه المجموعة وتفتيش مساكنهم الواقعة ببلدية تلمسان وحجز مجموعة من معدات الإبحار متمثلة في زورق مطاطي بدون رقم تسجيل مع جميع لواحقه ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 500 أورو، حسب نفس البيان الذي أضاف أن التحقيق سمح بالتعرف على هوية شخصين آخرين هما في حالة فرار.

وقد تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تهريب المهاجرين قدم بموجبه الأشخاص الثلاثة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أمر بوضعهم الحبس المؤقت, كما أشير إليه.