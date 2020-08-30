تم اليوم الإفراج عن إبراهيم لعلامي شمس الدين، بعد النطق بالحكم في حقه من طرف محكمة برج بو عريريج، التي أدانته بشهرين سجنا نافذة، حسبما نشرت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، اليوم، في محاكمة الاستئناف بتأكيد حكم إدانة الناشط في الحراك الشعبي لعلامي بـ 18 شهر سجن نافذ.

للتذكير، فقد طالبت النيابة في المحاكمة التي جرت يوم الخميس 16 جويلية في محكمة برج بوعريريج، "في القضية التي بمقتضاها وضع رهن الحبس المؤقت منذ 3 جوان الأخير"، تسليط عقوبة 15 شهرا حبسا نافذا و غرامات في كل ملف.