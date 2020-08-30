قررت وزارة العدل رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين عبر كافة المؤسسات العقابية. وقد جاء ذلك في مذكرة صادرة عن وزير العدل، حافظ الأختام موجهة الى السادة النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء، المؤسسات العقابية ويسري مفعولها إبتداء من الفاتح من شهر سبتمبر2020 ، حسب بيان للوزارة نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد حددت المذكرة الوزارية التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وهي الآتية:

– يرخص بدخول قاعة المحادثة لزائرين إثنين (02) مع منع زيارة الأطفال دون سن 16 سنة،

– تجرى الزيارات المقربة وجوبا بفاصل زجاجي لكل فئات المحبوسين،

– مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس من الأهالي على مستوى المؤسسات العقابية،

– الإبقاء على إجراء تعليق إدخال القفف،

– مواصلة إستعمال قاعة المحادثة بالفاصل لزيارة المحامين للمحبوسين وفي حالة نقص المرافق يتعين إحترام مسافة التباعد الجسدي بمتر واحد(01) على الأقل مع وضع الكمامات،

– اتخاذ كل الإحتياطات والتدابير الوقائية لتفادي إنتقال الفيروس لا سيما التباعد الجسدي واستعمال الكمامات.

وفي النهاية ركزت المذكرة الوزارية على ضرورة إعلام عائلات المحبوسين بالترتيبات المذكورة أعلاه.