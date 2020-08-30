أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
أخبار الوطن
30 أغسطس 2020 () - ف.ن
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء:
- تشديد مكافحة ظاهرة النشاط الإجرامي .
- استثناء استفادة العصابات الإجرامية من إجراءات العفو.
- تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة العصابات .
- أمر الرئيس وزير العدل بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف.
- مرافقة شركة "صيدال " لاستعادة مكانتها.
- التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في استيراد الأدوية بطريقة سرية.
- إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية.
- والعمل في تقليص فاتورة الاستيراد للأدوية بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية.
- إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال.