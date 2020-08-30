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أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء

أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الوطن
30 أغسطس 2020 () - ف.ن
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أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال  اجتماع مجلس الوزراء:

 

-          تشديد مكافحة ظاهرة النشاط الإجرامي .

-          استثناء استفادة العصابات الإجرامية من إجراءات العفو.

-          تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة العصابات .

-          أمر الرئيس وزير العدل بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف.

-          مرافقة شركة "صيدال " لاستعادة مكانتها.

-          التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في استيراد الأدوية بطريقة سرية.

-          إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية.

-          والعمل في تقليص فاتورة الاستيراد للأدوية بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية.

-          إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال.

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