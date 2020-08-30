أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء:

- تشديد مكافحة ظاهرة النشاط الإجرامي .

- استثناء استفادة العصابات الإجرامية من إجراءات العفو.

- تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة العصابات .

- أمر الرئيس وزير العدل بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف.

- مرافقة شركة "صيدال " لاستعادة مكانتها.

- التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في استيراد الأدوية بطريقة سرية.

- إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية.

- والعمل في تقليص فاتورة الاستيراد للأدوية بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية.

- إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال.