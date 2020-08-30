قرر مجلس إدارة نادي وفاق سطيف (الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم) اليوم الأحد اللجوء إلى الهيئات الكروية الدولية للدفاع عن حقوق فريقه بعد أن قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم تثبيت المركز الثاني لصلح مولودية الجزائر وتعيينه رسميا ممثلا للجزائر في النسخة المقبلة لرابطة أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان النادي السطايفي : "على إثر القرار المتخذ من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة المحترفة بالاعتماد على نظام المعامل لتحديد الترتيب النهائي للبطولة الوطنية و بعد تثبيت فريقنا في المرتبة الثالثة، وإعلانه ممثلا للجزائر في منافسة كأس الكاف، بدلا عن رابطة الأبطال الأفريقية، التي تعتبر حقا مشروعا، ضاربة عرض الحائط كل القرارات والتعليمات التي أصدرتها

في السابق، تعلن إدارة النادي على اتباع كل السبل القانونية لاسترداد حقوق النادي المهضومة، والذهاب بعيدا في القضية، وجعلها قضية مبدأ وشرف، واللجوء إلى الهيئات الكروية الدولية، بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية بالجزائر".

وختم البيان :"تدعو إدارة الوفاق، أنصار النادي الأوفياء لتوخي الحيطة والحذر والهدوء في الدفاع عن حقوق الفريق بالطرق السلمية".

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد قررت تثبيت مولودية الجزائر بصفة رسمية في المركز الثاني وبالتالي يمكنه لعب النسخة القادمة لرابطة الأبطال الإفريقية بناء على قرار محكمة التحكيم الرياضي في قضية الداربي العاصمي, مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر و قاعدة معامل النجاعة الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

و كانت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان (سويبسرا) قد انصفت يوم الجمعة, اتحاد العاصمة في قضية الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر. وكان الاتحاد قد قاطع الداربي العاصمي يوم 12 أكتوبر 2019، بعد برمجة الرابطة للمباراة في تواريخ "الفيفا" في الوقت الذي كان يتواجد فيه بعض اللاعبين مع المنتخب العسكري ولاعبه المحترف مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.

يذكر أن لقب البطولة الوطنية عاد لشباب بلوزداد للمرة السابعة في تاريخه، عقب الاستشارة الكتابية التي اعتمدتها الفاف لدى أعضاء الجمعية العامة، بسبب التوقف النهائي للمنافسة الناتج عن تفشي وباء كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19).