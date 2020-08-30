قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إن رؤساء الحكومات السابقين اتفقوا على تسمية السفير مصطفى أديب مرشحا لرئاسة الحكومة اللبنانية.



من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي شيعي رفيع تأكيده أن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان أديب رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا.



وأضافت رويترز أن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري يعتزم أيضا ترشيح أديب للمنصب، وهو سفير لبنان لدى ألمانيا.



وقد عقد رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، اجتماعا لبحث موضوع رئاسة الحكومة، كما تعقد كتلة تيار المستقبل البرلمانية اجتماعا مساء اليوم للبحث في اسم مرشحها.



وتتكثف الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان للتوصل إلى تسوية بشأن اسم مرشح لرئاسة الحكومة، على أن يتم تكليفه يوم غد في الاستشارات النيابية الملزمة، والتي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون.



هذا وستشارك الكتل النيابية في الاستشارات الملزمة في القصر الجمهوري اعتبارا من التاسعة من صباح يوم غد، وذلك لاختيار شخصية لتشكيل الحكومة.