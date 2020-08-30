وصل حوالي 450 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد قديم ليل السبت الأحد إلى شواطئ جزيرة لامبيدوزا الواقعة في جنوب إيطاليا، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيطالية.



وأفادت وكالة الأنباء "أنسا" أن القارب الذي رُصد قبالة لامبيدوزا وكان معرضا لخطر الغرق بسبب الرياح القوية، واكبه خفر السواحل الإيطالي والشرطة إلى ميناء لامبيدوزا.



وهؤلاء المهاجرون الذين لا تعرف جنسياتهم، أنزلوا في الميناء في مجموعات صغيرة وخضعوا لفحوص درجة الحرارة قبل نقلهم إلى مركز استقبال في الجزيرة يؤوي في الوقت الراهن حوالي 1500 شخص، وهو عدد يتجاوز سعته القصوى بكثير.



ومنذ الجمعة، وصل نحو ثلاثين قاربا صغيرا، معظمها من الساحل التونسي، إلى الجزيرة وأنزل حوالي 500 مهاجر، وفقا لما ذكرته الصحف الإيطالية.



كما نقل خفر السواحل الإيطالي إلى لامبيدوزا السبت، 49 شخصا معظمهم من النساء والأطفال تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط بواسطة قارب "لويز ميشيل" الذي موّله فنان الشارع البريطاني بانكسي.



وقد نقل جميع الركاب الآخرين على هذا القارب مساء السبت إلى سفينة "سي واتش 4" التي أقلّتهم وأصبح على متنها الآن حوالي 350 شخصا وهي تبحث عن ميناء لإنزال الركاب.



وأشار رئيس بلدية لامبيدوزا توتو مارتيلو الذي اتصلت به "أنسا" إلى أن "لامبيدوزا لم تعد قادرة على التعامل مع هذا الوضع. إما أن تتخذ الحكومة قرارات فورية أو ستقوم الجزيرة بكاملها بإضراب".