شهدت الساعات الماضية حديثا عن لقاء مرتقب بين رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وخورخي ميسي والد قائد البرسا ووكيل أعماله.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) المقربة من برشلونة أن خورخي الموجود حاليا في الأرجنتين سيسافر إلى إسبانيا للقاء بارتوميو الأربعاء المقبل.



وأوضحت أن والد ميسي سيسعى للتوصل إلى حل ودي ينهي الأزمة الحالية، وبما يسمح لابنه بالرحيل من النادي الكتالوني من دون الدخول في معركة قضائية.



في المقابل، أكدت الصحيفة أن موقف رئيس برشلونة لم يتغير وسيحضر الاجتماع للتأكيد على رفضه السماح لميسي بالرحيل قبل نهاية عقده عام 2021، أو الحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 700 مليون يورو.



وأشار المصدر إلى أن بارتوميو لن يكتفي بالتمسك بالنجم الأرجنتيني، ولكن سيعرض أيضا تمديد العقد بين الطرفين.



وأصبح برشلونة في موقف قوة بعد إصدار رابطة الدوري الإسباني (ليغا) اليوم بيانا أكدت فيه أن ميسي لا يمكن أن يغادر فريقه من دون دفع الشرط الجزائي، على عكس التسريبات التي تحدثت في وقت سابق بأن اللاعب يمكنه الرحيل مجانا خلال هذا الصيف.



وقالت "موندو ديبورتيفو" إن بارتوميو لا يريد أن يخرج ميسي من النادي خلال فترة وجوده في الرئاسة، وسيعمل على بقاء اللاعب حتى الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل، وسيكون أمام الإدارة الجديدة فرصة الفصل في مستقبل اللاعب.