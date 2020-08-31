توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تساقط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بحبات البرد على عدة ولايات في وسط البلاد وشرقها وجنوبها الغربي.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز صبيحة اليوم، ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو وبومرداس وتتراوح الكميات المرتقبة من الأمطار ما بين 15 و25 مم، بينما ستشهد ولايات النعامة وبشار وتندوف أمطارا رعدية بداية من منتصف نهار اليوم وتتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء.