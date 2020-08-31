ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في خمسة أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30 بالمائة وبيانات صينية مشجعة حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب العالمي صعوبات للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في سوق تتوافر بها الإمدادات.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمائة.

ومن المنتظر أن يُنهي برنت شهر أوت محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار في 26 أوت حينما ضرب الإعصار لورا الأراضي الأمريكية. وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عملاءها يوم الإثنين أنها ستخفض إمدادات أكتوبر 30 بالمائة، ارتفاعا من خفض خمسة بالمائة في سبتمبر، انصياعا لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+ .

وتواصل شركات الطاقة مساعيها لاستئناف العمليات في المنصات البحرية بخليج المكسيك في الولايات المتحدة وكانت مصافي التكرير قد أوقفت عملياتها قبل العاصفة.

ويقول محللون إن أسعار النفط تلقت الدعم من ضعف الدولار الأمريكي ومسح أظهر يوم الإثنين ارتفاعا مفاجئا في نشاط قطاع الخدمات في الصين حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب على الوقود صعوبات للتعافي في ظل جائحة فيروس كورونا وفي الوقت الذي تظل فيه الإمدادات وفيرة.

ويحذر المحللون من عقبات أمام تقدم أسعار الخام. وتظهر بيانات أن واردات الصين من الخام ستنخفض في سبتمبر للمرة الأولى في خمسة أشهر إذ جرى تخزين كميات قياسية من النفط في داخل وخارج أكبر مستورد للنفط في العالم.