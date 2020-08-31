أعلن الفرع النقابي لصحافيي التلفزيون العمومي، أمس في بيان، أن قضية الصحفيين عبد العالي مزغيش ونوال صويلح، التي تثير جدلا كبيرا، أحيلت على "لجنة الطاعة المركزية"، وهي هيئة التأديب بالمؤسسة.

وجاء في البيان أن لقاء جمع النقابة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالمدير العام لمؤسسة التلفزيون أحمد بن صبان بتاريخ 23 أوت الحالي، بحث موضوع الصحفيين اللذين فصلهما المدير العام على إثر انتقادهما تسيير المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي. ونقل البيان عن بن صبان أن مزغيش وصويلح تم توقيفهما تحفظيا، ما يؤكد أن المديرية العامة للتلفزيون عدلت عن قرار إنهاء العلاقة مع الصحفيين، الذي لم يكن قانونيا.

وأكد الفرع النقابي أن الاجتماع الذي جرى مع المدير العام، كان بمبادرة منه وأنه لم يتلق طلبا بهذا الخصوص، من المعنيين بالقضية.