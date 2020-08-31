تمكن عناصر الحماية المدنية من إنقاذ عشرة (10) أشخاص كانوا عالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي شهدتها عدة بلديات بولاية تمنراست خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للحماية المدنية.

ويتعلق الامر بإنقاذ 6 مراهقين كانوا محاصرين على إثر فيضان وادي تانغاكلي وكذا عائلة من 4 أفراد على متن سيارة جرفتها مياه وادي تاغرمبايت ببلدية تمنراست.

وببلدية عين ڨزام، تم القيام بعدة عمليات لامتصاص المياه على إثر تسرب مياه الأمطار داخل حوالي 30 منزلا على مستوى الحي الريفي وكذا على مستوى عدة مرافق عمومية بالبلدية دون تسجيل خسائر بشرية. أما ببلدية عين صالح، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية لامتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل منزلين بحي أقبور دون تسجيل خسائر بشرية.