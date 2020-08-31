أعلنت وزارة الطاقة والمناجم تونسية، اليوم الإثنين، في بيان لها، أنه حاليا لا توجد أية مشكلة في التزود بالغاز الجزائري وفق الاتفاقيات السارية بين البلدين وأن كل ما يروج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس غير صحيح.

وذكرت الوزارة أن تونس طلبت من الأشقاء الجزائريين خلال شهر جوان الماضي رفع كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة كورونا وكذلك بسبب النقص في إنتاج حقل ميسكار.

وأضاف البيان، أنه تم التواصل مع حكومة الجزائر الشقيقة بين وزيري الطاقة في البلدين وكذلك على المستوى الدبلوماسي، وكان تفهم وتعاون الأشقاء الجزائريين إيجابيا جدا. كما قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة سوناطراك منذ منتصف شهر أوت.

كما أشادت الوزارة بعمق العلاقة الوثيقة بين البلدين وبالتعامل الإيجابي مع الجزائر في ملف الطاقة وغيره.