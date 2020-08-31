توقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار برنت في 2021 بفضل شح أكبر في سوق النفط مع اكتساب التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن فيروس كورونا زخما بفضل احتمال التوصل للقاح.

وتوقع جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار برنت إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021، وأن يسجل في المتوسط 59.40 دولار خلال العام.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 30 أوت الجاري "من المهم لصمود الأسعار في السوق الفورية رغم توقف السحب من المخزونات هذا الصيف الصعود المستمر في أسعار العقود طويلة الأمد".

وأضاف أن صعود أسعار العقود طويلة الأمد يعكس تحسن توقعات النمو العام المقبل. وتعافت أسعار برنت بقوة منذ أن هوت لأقل مستوى فما يزيد عن 20 عاما في أفريل بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، ومع بدء الكثير من الاقتصادات تخفيف إجراءات العزل العام.

وقال البنك "ثمة احتمال متنام لتوافر لقاح على نطاق واسع بداية من الربيع المقبل ما يسهم في دعم النمو العالمي والطلب على النفط لاسيما وقود الطائرات".

وتوقع البنك أن يرتفع الطلب 3.7 مليون برميل يوميا من يناير إلى أوت العام المقبل. وتوقع أن تقل الإمدادات في 2021، إذ من المرجح أن تبقي (أوبك+) على حصصها للإنتاج دون تغيير في النصف الثاني من 2020، في حين يظل تعافي نشاط النفط الصخري محدودا.

وقلصت (أوبك+) حجم تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا الشهر الجاري من مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية، بين ماي وجويلية 2020 للمساعدة في تحقيق توازن بين العرض والطلب المنهار.