أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الإثنين، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في سبتمبر الداخل. وقال موراشكو للصحفيين: " بشأن اللقاح "سبوتنيك ـ V " ضد فيروس "كورونا": تجري الآن بشكل متواز عملية الإنتاج وتجارب ما بعد التسجيل (للعقار).

وسيتم تسليم اللقاح للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، في المقام الأول، وهذا (اللقاح) سيكون غير إلزامي على الإطلاق. وستبدأ عملية تسليم الدفعات الأولى من اللقاح في شهر سبتمبر".

وأضاف موراشكو، "إن فريق تجارب ما بعد التسجيل (اللقاح) يتكون في الوقت الراهن. وقد تم تجميع أكثر من 2.5 ألف شخص، وبشكل عام سيجمع 40 ألفاً ( متبرع لخوض تجارب اللقاح)". وتابع وزير الصحة الروسي، "لقد تكونت هذه المجموعة بالفعل وهي قيد المراجعة.

وسيتم نشرها خلال يومين إلى ثلاثة أيام". وأكد موراشكو، يوم الثلاثاء الماضي، أن اللقاح ضد كورونا "جاهز لإجراء الاختبار الثالث" ، مشيرا إلى أن مركز "غاماليا" قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من العقار الروسي.

وبدوره، قال وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في الربيع القادم.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 أوت الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيكV"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.