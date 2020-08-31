كشف متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء نحو خمسين ألف طن من علف الشعير من مناشيء اختيارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتعاملين أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الثاني من سبتمبر الداخل على أن تظل العروض سارية حتى الثالث من سبتمبر.

وأضاف ذات المصدر أن الكمية المطلوبة على شحنتين كل منهما 25 ألف طن للتسليم بين الأول من أكتوبر وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه وبين 16 أكتوبر والحادي والثلاثين من ذات الشهر.