قضت محكمة عزازقة باحكام تتراوح بين عامين حبسا نافذا و6 أشهر حبس غير نافذ في حق ثلاثة أشخاص متابعين بتهمة السرقة بالتعدد وإستحضار مركبة ذات محرك مع إخفاء أشياء مسروقة .

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو تم توقيف المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 36 سنة وينحدرون من ولايتي تيزي وزو وبومرداس من قبل أعوان دائرة مقلع متورطين في سرقة مواد بناء بداخل ورشة بوسط مدينة مقلع حيث تم استرجاع الأشياء المسروقة ويتعلق الأمر بآلة حفر، آلة تقطيع الحديد شبابيك حديدية للنوافذ وفرن كهربائي.

وحسب ذات المصدر فقد قضت محكمة عزازقة بعامين سجنا نافذا في حق أحد المتهمين الثلاثة وبدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج و بـ 6 أشهر حبس غير نافذ في حق المتهمين الأخرين .