تمكّنت مصالح أمن العاصمة، ممثلة في الأمن الحضري الثاني بالقصبة، من توقيف شخص محل نشرة بحث دولية عن قضية سرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذه العملية، جاءت بعد الإشتباه في تصرّفات الشخص محل قضية الحال.

وأضاف البيان، أنه بعد ما تقرّبت عناصر الشرطة من المشتبه فيه، لإخضاعه للمراقبة القانونية، تبيّن أنّه لا يحوز على أي وثيقة تثبت هويّته. ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري، أين تبيّن أنّ المشتبه فيه محل بحث من طرف المكتب المركزي الوطني "أنتربول"الجزائر، عن قضيّة السرقة بالكسر جرت وقائعها بدوله أوروبية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.