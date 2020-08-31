تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 44494 حالة.

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 9 وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه 266 مريضا للشفاء.

أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 44.494 من بينها 348 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0,8 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1510 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 31244 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 19 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات, و10 ولاية ازيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية, في حين19 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 29 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.