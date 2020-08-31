يترافع الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس الاسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري، اليوم الإثنين، في إطار إجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر.

ووصل النجم السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحاً إلى مقر مكتب المدعي العام في بيرن مرتديا سترة زرقاء دون ربطة عنق، رافقه محاميه دانيال ميلن ودخل المبنى بعد القاء التحية الصباحية على المراسلين الصحافيين المتواجدين.

ويتوقع أن يستمع إليه المدعي العام توماس هيلدبراند الذي قام في يونيو الماضي بتمديد التحقيق مع القائد السابق لمنتخب فرنسا، بسبب دفعة مثيرة للجدل عام 2011، بما يساوي 2,2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.

بناءً عليه، قرر مكتب المحامي العام الفدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني (65 عاماً)، للاشتباه في "الشك في إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي".

ويحظى بلاتيني الآن بوضع "المتّهم"، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر، الثلاثاء

ومن المستهدفين في القضية أيضاً، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر "بسبب الإدارة غير العادلة" كما حدّدت وزارة العدل.

وكان بلاتيني صرح في يونيو أن وزارة العدل "أكدت كتابياً في ماي 2018 لمحاميّ، أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ، ليس لدي أي شك للاعتقاد أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور".

وقال بلاتيني آنذاك أنه يتعرّض للاضطهاد من قبل "فيفا ": "بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل الفيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي".

ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.