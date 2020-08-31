رفض تنفيذ حكم اعادة ادماج موظفة المطار المفصولة
رفضت مؤسسة تسيير مطارات الجزائر تنفيذ حكم محكمة الدار البيضاء في العاصمة، المتعلق بإعادة ادماج الموظفة فاطمة الزهراء مشلوف، المفصولة من منصبها على خلفية اجراء فيديو مباشر تتحدث فيه عن الفساد مع بدايات الحراك الشعبي، الذي اندلع مطلع السنة الماضية مطالبا باسقاط العهدة الخامسة للرئيس السابق ثم بالتغيير الجذري.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد قضت بإعادة ادماج الموظفة الشهر الماضي، مع تعويضها ماليا عن الضرر المعنوي والمادي، وذلك بعد عام ونصف من فصلها ومتابعتها بتهمة القذف.
وذكرت مصادر على اطلاع بالملف ل "الخبر"، ان المعنية قامت بتبليغ إدارة مؤسسة تسير مطار ات الجزائر اين كانت تعمل كمدققة تضطلع بمهمة مراقبة جودة الخدمات بالنسخة التنفيذية، مقدمة لها اجل 15 يوما، غير ان الادارة لم تمتثل واكتفت بتنفيذ الشق المادي للحكم فقط، في "تحدي واضح لحكم القضاء، الفعل معاقب عليه بنص المادة 331 من قانون العقوبات" بحسب ما ذكرت الموظفة في تعليق لها على موقف المؤسسة.
وقالت المتحدثة في تصريح حصري ل "الخبر" عبر الهاتف، إنها "تفاجأت بعدم امتثال مدير المؤسسة لأحكام القضاء الممهورة بالصيغة التنفيذية، معتبرة دلك تقليلا من شأن الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب، مشيرة الى انها متمسكة بحقوقها غير مجزّأة".