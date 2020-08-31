رفضت مؤسسة تسيير مطارات الجزائر تنفيذ حكم محكمة الدار البيضاء في العاصمة، المتعلق بإعادة ادماج الموظفة فاطمة الزهراء مشلوف، المفصولة من منصبها على خلفية اجراء فيديو مباشر تتحدث فيه عن الفساد مع بدايات الحراك الشعبي، الذي اندلع مطلع السنة الماضية مطالبا باسقاط العهدة الخامسة للرئيس السابق ثم بالتغيير الجذري.

وكانت محكمة الدار البيضاء قد قضت بإعادة ادماج الموظفة الشهر الماضي، مع تعويضها ماليا عن الضرر المعنوي والمادي، وذلك بعد عام ونصف من فصلها ومتابعتها بتهمة القذف.

وذكرت مصادر على اطلاع بالملف ل "الخبر"، ان المعنية قامت بتبليغ إدارة مؤسسة تسير مطار ات الجزائر اين كانت تعمل كمدققة تضطلع بمهمة مراقبة جودة الخدمات بالنسخة التنفيذية، مقدمة لها اجل 15 يوما، غير ان الادارة لم تمتثل واكتفت بتنفيذ الشق المادي للحكم فقط، في "تحدي واضح لحكم القضاء، الفعل معاقب عليه بنص المادة 331 من قانون العقوبات" بحسب ما ذكرت الموظفة في تعليق لها على موقف المؤسسة.

وقالت المتحدثة في تصريح حصري ل "الخبر" عبر الهاتف، إنها "تفاجأت بعدم امتثال مدير المؤسسة لأحكام القضاء الممهورة بالصيغة التنفيذية، معتبرة دلك تقليلا من شأن الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب، مشيرة الى انها متمسكة بحقوقها غير مجزّأة".