تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 20 صندوقا من اللحوم البيضاء بوزن قدره خمسة 05 قناطير بدون شهادة صحية للمنتجات الحيوانية على مستوى المقاطعة الإدارية للرويبة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة الأمنية .

وأوضح البيان أن مصالح الأمن الحضري الأول التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة تمكنت على إثر نقطة مراقبة أمنية بالطريق الوطني رقم 5 من توقيف سيارة نفعية ذات مبرد, و بعد إخضاعها لعملية المراقبة القانونية تبين احتواءها على 20 صندوقا من اللحوم البيضاء (صدر الدجاج) مقدر وزنها بخسمة 05 قناطير بدون شهادة صحية للمنتجات الحيوانية كانت موجهة للإستهلاك بطريقة غير قانونية.

وأبرز المصدر، أنه بعد تكليف مكتب النظافة التابع للمفتشية البيطرية لولاية الجزائر ببلدية الرويبة لإجراء المعاينة على البضاعة المحجوزة تم إتلافها وإنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه في القضية.