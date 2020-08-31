تغيّب قائد ​برشلونة​، ​ليونيل ميسي​ عن تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الهولندي ​رونالد كومان​.

وطلب البرغوث الرحيل عن النادي الكتالوني مجاناً هذا الصيف إلا أن برشلونة يرفض السماح برحيله دون دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون أورو.

ولفتت شبكة "سكاي" البريطانية اليوم إلى أن ميسي لن يحضر تدريبات الفريق، وطلب مقابلة شخصية بارزة في النادي لحل مسألة خروجه من برشلونة.

من جهته أكد مراس شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، في برشلونة، أشرف بن عياد، أن ميسي غاب عن أول حصة تدريبية للفريق تحت قيادة كومان معتبراً أن هذا الأمر يعتبر أولى خطوات الرحيل.