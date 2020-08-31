سجلت 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 266 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :4.718 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 42

وهران : 3.521 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 21

البليدة : 3.452 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 46

سطيف :2.970 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 32

باتنة :1.523 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

بجاية : 1.507 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

قسنطينة :1.500 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

تيبازة : 1.241 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بسكرة : 1.217 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

المسيلة : 1.187 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 20

عنابة : 1.176 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الجلفة : 1.120 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

البويرة : 1.088 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 21

تلمسان : 1.076 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 29

الوادي : 1.056 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 917 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بومرداس : 814 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

تيزي وزو : 784 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

عينن الدفلى: 736 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تبسة : 727 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

المدية : 720 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

جيجل : 702 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 15

مستغانم : 689 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

الأغواط : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 648 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

أم البواقي : 639 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

أدرار : 624 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 573 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 544 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

قالمة : 470 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 401 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تيسمسيلت : 391 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

ميلة : 369 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 326 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 319 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

نعامة : 254 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 65 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0