كورونا : توزيع الإصابات حسب الولايات
سجلت 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 266 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر :4.718 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 42
وهران : 3.521 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 21
البليدة : 3.452 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 46
سطيف :2.970 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 32
باتنة :1.523 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
بجاية : 1.507 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
قسنطينة :1.500 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
تيبازة : 1.241 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بسكرة : 1.217 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
المسيلة : 1.187 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 20
عنابة : 1.176 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الجلفة : 1.120 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
البويرة : 1.088 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 21
تلمسان : 1.076 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 29
الوادي : 1.056 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 917 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بومرداس : 814 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
تيزي وزو : 784 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
عينن الدفلى: 736 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تبسة : 727 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
المدية : 720 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
جيجل : 702 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 15
مستغانم : 689 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
الأغواط : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 648 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
أم البواقي : 639 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
أدرار : 624 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 573 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 544 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
قالمة : 470 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
غرداية : 429 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 401 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تيسمسيلت : 391 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
ميلة : 369 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 326 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 319 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
نعامة : 254 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 194 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 194 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 65 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0