كورونا : توزيع الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
31 أغسطس 2020 () - س.أ
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سجلت 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 266 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.       

 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزائر :4.718  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  42

 

وهران : 3.521 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  21

 

  البليدة : 3.452  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  46

 

سطيف :2.970  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  32

 

باتنة :1.523 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 

 بجاية :  1.507   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

قسنطينة :1.500  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

تيبازة : 1.241 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

 ورقلة : 1.222  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بسكرة : 1.217 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

المسيلة :   1.187  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  20

 

عنابة :  1.176  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الجلفة :  1.120 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

البويرة : 1.088  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  21

 

تلمسان : 1.076 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  29

 

الوادي : 1.056 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تيارت : 917  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بومرداس : 814  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

تيزي وزو : 784  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

عينن الدفلى: 736  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

تبسة : 727  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

المدية : 720  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

جيجل : 702  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  15

 

مستغانم : 689  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

 الأغواط : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 648  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

 

 أم البواقي : 639  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

 أدرار : 624  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

خنشلة : 573  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سكيكدة : 544  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  7

 

قالمة : 470  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 401  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

تيسمسيلت : 391  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

ميلة : 369 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

بشار : 347  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 326  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سوق أهراس : 319  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

 نعامة : 254 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

  تندوف : 197  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الشلف : 194  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

غليزان : 194  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 سعيدة : 65  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

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كورونا

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