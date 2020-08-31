كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد, بطل الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن قائمة أولية للاعبين المسرحين تضم خمسة عناصر من الفريق الأول، استعدادا لانطلاق تحضيرات الموسم الجديد، حسبما نشرته الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك.

وكانت البداية باللاعب الشاب نوفل ولد حمو (21 سنة)، الذي تم فسخ عقده بالتراضي الأسبوع الماضي، كما استدعت الإدارة البلوزدادية أربعة لاعبين آخرين مرتبطون بعقود مع الفريق من أجل التفاوض لتسوية وضعيتهم.

ويتعلق الأمر بكل من أحمد قاسمي، 35 سنة (2021)، توفيق زرارة، 34 سنة (2022)، محمد خوثير زيتي، 30 سنة (2021) و إسلام بن ضيف، 28 سنة (2021).

وكان شباب بلوزداد قد استهل عملية الاستقدامات بمناسبة فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي، بانتداب متوسط الميدان الدفاعي لوفاق سطيف، زكرياء دراوي (26 سنة) الذي عاد مجددا لفريق أبناء "العقيبة" بعد مغادرته له منذ موسمين، ثم التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري للنادي الإفريقي (الرابطة الأولى التونسية)، مختار بلخيثر (28 سنة) لمدة ثلاثة مواسم.

كما عملت المديرية الفنية لنادي شباب بلوزداد، على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين شبان لدمجهم ضمن صنف الرديف، على غرار المدافع المحوري رضوان شوطي (18 سنة/ اتحاد بلعباس) و لاعب الوسط حسام الدين مريزق (20 سنة/ مولودية الجزائر) اللذين أمضيا عقدا لمدة 4 مواسم.

وبعد تعليق المنافسة يوم 16 مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة شباب بلوزداد بتمديد عقود عدد من لاعبيها الأساسيين، على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة) و زين العابدين بولخوة (30 سنة) و لاعب الوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).

و توج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020 بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا و اعتماد نتائج الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة.