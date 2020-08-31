قدم نادي ​النصر​ السعودي عرضاً ضخماً لضم لاعب ​آرسنال​، ​مسعود أوزيل​ في الميركاتو الصيفي.

وأفادت صحيفة "fanatik" التركية، في خبر بعنوان "عرض مجنون من السعودية لأوزيل"، أن النصر قدم عرضا رسمياً بقيمة 20 مليون دولار سنويا للاعب، للحصول على خدماته.

وأضافت أن مسؤولي النادي السعودي تواصلوا مع ممثلي الألماني، لعقد اتفاق مبدئي، للظفر به عقب نهاية الموسم المقبل، إذا فشلوا بإقناع مسؤولي الغانرز بالاستغناء عنه قبل نهاية عقده.

وأكدت أن مسؤولي النصر أبلغوا أوزيل: "نريد أن نجعلك أميرا جديدا للسعودية، ولن ندخر أي تضحيات من أجل تحقيق ذلك".

كما لفتت الصحيفة إلى أن أوزيل يمتلك عروضاً اخرى من فنربخشة التركي وأميركا وقطر والصين.