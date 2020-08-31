تم بقسنطينة إيداع شخص الحبس لاعتدائه على مستخدمين بمصلحة الاستعجالات الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس و سرقة لوازم طبية و ذلك بأمر من النيابة، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن الولاية.

وأوضح المصدر أن المعتدي و هو مسبوق قضائيا و يبلغ من العمر 39 سنة قد تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية و متابعته في قضية اعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى قيامه بسرقة لوازم طبية.

وأضاف المصدر أنه على إثر تبليغ ورد من المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة يفيد باقتحام شخص إلى قاعة العلاج بمصلحة الاستعجالات الجراحية و محاولته الاستيلاء على أدوية و لوازم طبية، تدخل عناصر الشرطة و أوقفوا المعتدي.

واستنادا لذات المصدر الأمني، فإن ممرضين اثنين بذات المصلحة تعرضا لاعتداء جسدي و لفظي من طرف المتهم عندما حاولا منعه من سرقة اللوازم الطبية.

وقد أخفى المتهم مقصا طبيا داخل ملابسه، حسب ما ورد في ذات البيان.