استأنف وسط الميدان الدولي الجزائري، عدلان قديورة, سهرة امس الأحد، التدريبات الجماعية مع فريقه الغرافة (بطولة نجوم قطر لكرة القدم)، عقب غياب طويل بسبب الإصابة خطيرة على مستوى الركبة، حسبما نشره "الدبابة" عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي.

وتعرض بطل إفريقيا-2019 مع المنتخب الجزائري، لإصابة بليغة على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة، خلال مواجهة فريقه أمام نادي السيلية لحساب الجولة الـ 16 لبطولة نجوم قطر (2019-2020), والتي أنهت موسمه مبكرا.

وحسب ما نشرته الصحافة المحلية، بات قديورة جاهزا لتعزيز صفوف الغرافة في أول مواجهة للفريق في بطولة الموسم الجديد أمام فريق قطر يوم الاثنين المقبل. وعاد عدلان قديورة (34 سنة) إلى الدوحة قبل نهاية شهر يونيو الفائت من العاصمة البريطانية لندن حيث أجرى عملية جراحية هناك، وقضّى فترة العلاج والتأهيل من الإصابة، ثم دخل في مرحلة الإعداد بقطر لاستئناف اللعب من خلال تدريبات فردية خاصة قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

وتُمثّل عودة نجم وسط ميدان الغرافة قوة كبيرة لفريق المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفتش, الذي يستعد حاليا لخوض مواجهته الأولى في بطولة نجوم قطر للموسم الجديد 2020 - 2021 أمام فريق قطر يوم 3 سبتمبر المقبل.

واكتفى نادي الغرافة بالصف الرابع في ختام بطولة نجوم قطر برصيد 36 نقطة, بينما توج نادي الدحيل باللقب (52 نقطة).

للإشارة، تقاسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي (نادي الريان) جائزة هداف الموسم مع القطري أكرم عفيف, زميل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح (هداف النسخة الماضية)، الذي اكتفى بدوره هذا الموسم بتوقيع 13 هدفا، إذ تم اعتماد فوزهما إثر تسجيل كل منهما 15 هدفا.