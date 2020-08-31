اجتمع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، اليوم الاثنين، مع ممثلي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بحضور ممثلين من وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، "اجتمع بعد ظهر اليوم عبد الحفيظ علاهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية مع ممثلي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بحضور ممثلين من وزارة الدفاع الوطني".

أضاف البيان، أنه "وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق، على إلزامية جمع ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين أدوا خدمتهم أثناء حالة الطوارئ، وتقديمها في أقرب وقت ممكن للجهات المعنية قصد الاستفادة من منحة العطب في أجل أقصاه نهاية جانفي 2021".